أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع .. وخام برنت عند 51.37 دولارًا للبرميل -
الكويت.. القبض على خلية متطرفة بحوزتها أسلحة وذخائر -
روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء -
خبير فيروسات بريطاني يوضح خطورة السلالة الإفريقية من كورونا -
تركيا توقع عقدا على اقتناء لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كورونا -
خاص| نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "تهريب الآثار لإيطاليا" -
انطلاق ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السابعة -
بالصور.. وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفيات العزل والطوارئ -
تقنين 2122 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية -
لمنع تجمع الباعة.. غَمر سوق السبت بالمياه في سوهاج- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية غرب طهطا وجرجا بسوهاج (صور)

Print
تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية غرب طهطا وجرجا بسوهاج (صور) تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية غرب طهطا وجرجا بسوهاج (صور)

مصراوي Masrawy

09:46 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الإثنين، مشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية بغرب طهطا وغرب جرجا، بتكلفة مليار و400 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد ، في حضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ووفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

قال المحافظ إن أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج تبدأ بالمنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا وغرب جرجا، وتشمل الأعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي والغاز، وشبكات الحريق والكهرباء، والاتصالات.

شملت جولة المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفقد سير العمل بعدد من المصانع بمنطقة غرب طهطا الصناعية، منها مصنع "سيتى فودز للصناعات الغذائية، ومصنع الخشب المضغوط، كما تفقدا موقع مدينة الأثاث والمخصص لها مساحة ١٧٠ فدانًا.

على هامش التدشين، عقد "الفقى" و "الزلاط" اجتماعًا بحضور ممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي، وعميد كلية الهندسة جامعة سوهاج المستشار الهندسي للمحافظة، ومدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية، وذلك لوضع آليات العمل بالمشروع خلال المرحلة القادمة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الجدية في تناول مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج، لافتا إلى أن العمل علة الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرًا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية