تدشين مشروع شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية غرب طهطا وجرجا بسوهاج (صور)

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الإثنين، مشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية بغرب طهطا وغرب جرجا، بتكلفة مليار و400 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في حضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ووفد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

قال المحافظ إن أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج تبدأ بالمنطقتين الصناعيتين بغرب طهطا وغرب جرجا، وتشمل الأعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي والغاز، وشبكات الحريق والكهرباء، والاتصالات.

شملت جولة المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفقد سير العمل بعدد من المصانع بمنطقة غرب طهطا الصناعية، منها مصنع "سيتى فودز للصناعات الغذائية، ومصنع الخشب المضغوط، كما تفقدا موقع مدينة الأثاث والمخصص لها مساحة ١٧٠ فدانًا.

على هامش التدشين، عقد "الفقى" و "الزلاط" اجتماعًا بحضور ممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، والمكتب الاستشاري الهندسي، وعميد كلية الهندسة جامعة سوهاج المستشار الهندسي للمحافظة، ومدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية، وذلك لوضع آليات العمل بالمشروع خلال المرحلة القادمة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الجدية في تناول مشروع البنية التحتية للمناطق الصناعية بسوهاج، لافتا إلى أن العمل علة الانتهاء من المشروع خلال 24 شهرًا.​