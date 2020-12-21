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شبورة وشديد البرودة في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (صور)

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شبورة وشديد البرودة في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (صور) شبورة وشديد البرودة في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات (صور)

مصراوي Masrawy

09:40 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

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