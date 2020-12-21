أخبار عاجلة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية" -
"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون -
بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات -
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية -
أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور -
مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية -
بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا -
بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات -
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية -
رويترز: اعتقال أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في كشمير بعد الانتخابات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصادر: محادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكست ستستمر حتى غدًا

Print
مصادر: محادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكست ستستمر حتى غدًا مصادر: محادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكست ستستمر حتى غدًا

مصراوي Masrawy

09:58 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

بروكسل - (د ب أ)

أكدت مصادر من الجانبين البريطاني والأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المرجح أن يواصل المفاوضون عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا محادثاتهم بشأن اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد غدًا الثلاثاء.

وتم إحراز تقدم محدود اليوم الاثنين، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت إن الحوكمة ومصائد الأسماك لا تزالان من القضايا الرئيسية التي تعرقل التقدم في المحادثات التجارية بين الاتحاد وبريطانيا.

وكرر جونسون تصريحاته السابقة، قائلا: "لا يزال الوضع هو أن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مرضية بالنسبة للمملكة المتحدة، ويمكننا بالتأكيد مواجهة أي صعوبات تعترض طريقنا".

وأضاف "هذا لا يعني أننا لا نريد اتفاقا، لكن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون مرضية تمامًا".

ويوافق جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على قواعد أساسية للتجارة، وهي أقل ملائمة بكثير من الاتفاقيات الحالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة لندن صادق خان إنه يجب السماح باستمرار المباحثات بشأن التوصل لاتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد الموعد المحدد وهو 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح في بيان "تأمين سلاسل الإمداد الرئيسية ومكافحة جائحة كورونا تتطلب جهود الوزراء الكاملة والموحدة بصورة أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "إنني أحث على السعي رسميا لتمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

لكن المتحدث باسم جونسون نفى ذلك، وأكد أن الفترة الانتقالية ستنتهي كما هو مخطط لها في 31 من ديسمبر الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية