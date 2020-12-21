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مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصنع للمتفجرات بوسط إيطاليا

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مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصنع للمتفجرات بوسط إيطاليا مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصنع للمتفجرات بوسط إيطاليا

مصراوي Masrawy

09:57 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

روما - (د ب أ)

لقي ما لايقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم، اليوم الاثنين، عقب انفجار فى مصنع للمتفجرات بإقليم أبروتسو بوسط إيطاليا، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وذكرت التقارير أن الانفجار وقع داخل مصنع إسبلودينتي سابينو في بلدة كاسالبوردينو الواقعة بالقرب من الساحل الادرياتيكي على بعد نحو 260 كليومترا شرق العاصمة روما.

وقال عمدة بلدية كاسالبوردينو فيليبو مارينوتشي، في تصريحات لتلفزيون "راي" الحكومي: "لقد أبلغوني أن هناك ثلاث وفيات، لكني لا أعرف ما إذا كان هناك أيضًا بعض الجرحى".

وانتشر رجال الإطفاء في موقع الحادث، الذي تسبب في تعطل حركة المرور على طريق سريع قريب وخط للسكك الحديدية.

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