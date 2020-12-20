7 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

★ ★ ★ ★ ★

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وعسير وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام ورأس تنورة والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا خفيفة، تشمل حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والعارضة والعيدابي والريث وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف وميسان والجموم والكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

الأرصاد حالة الطقس