بالصور.. وزير الشباب يشهد احتفالية النسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

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جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، مساء اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء في المدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من الأولمبياد الرياضية للمحافظات الحدودية.

تقام الفعاليات في شرم الشيخ، بمشاركة 6 محافظات هي: أسوان، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي أطلق شعلة بدء الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نوفمبر الماضي.