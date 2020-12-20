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حملة ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بشأن ولاية بنسلفانيا

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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بشأن ولاية بنسلفانيا حملة ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بشأن ولاية بنسلفانيا

مصراوي Masrawy

11:31 م الأحد 20 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):

تقدمت حملة الرئيس الأمريكي دونالد بالتماس للمحكمة العليا اليوم الأحد، لإلغاء قرارات محكمة في ولاية بنسلفانيا بشأن الانتخابات الرئاسية.

ويعد الالتماس، الذي يزعم أن ثلاثة قرارات لمحكمة أدنى في ولاية بنسلفانيا سمحت باقتراع غير سليم عبر البريد، هو الأحدث في جهود ترامب لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن.

وقد صدقت جميع الولايات الأمريكية على نتائجها الانتخابية مما عزز فوز بايدن، كما قر بعض الجمهوريين مؤخرا بفوز بايدن بعد أسابيع من السماح لترامب بنشر مزاعم كاذبة بشأن تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.

ومن خلال الدعوى القضائية، تسعى حملة ترامب إلى إلغاء فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا والسماح للهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتحديد الفائز في الولاية.

وقدمت حملة ترامب التماسين للمحكمة العليا، إلا أنها رفضت الالتماسين.

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