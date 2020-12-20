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متحدث عسكري عراقي: قصف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم

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متحدث عسكري عراقي: قصف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم متحدث عسكري عراقي: قصف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم

مصراوي Masrawy

11:12 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

وصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، استهداف المنشأت المدنية في المنطقة الخضراء بأنه رسالة سلبية للعالم، ولن يتم السماح بالمساس بأمن البعثات الدبلوماسية في بغداد وتهديدها مع الالتزام بحمايتها.
وقال رسول في بيان صحفي، إن عصابات الجريمة جددت استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد مساء اليوم مما أدى إلى حدوث أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع للسكان.
وحذر من أن مثل هذه الأعمال الأجرامية تستهدف المواطن وأمنه وتسعى إلى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار.
وشدد المتحدث العسكري العراقي على أن القوات الأمنية العراقية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، ولن تسمح بلغة فرض الارادات على حساب أسم العراق وسيادته.
وكانت المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد قد تعرضت مساء اليوم إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا.

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