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مصراوي Masrawy

وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ عدة إجراءات احترازية.

وكشف المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن تلك القرارات، موضحًا أن المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

وأشار إلى أن المملكة قررت تعليق الدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.