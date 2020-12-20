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لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.. تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

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لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.. السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.. تعلق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين

مصراوي Masrawy

10:54 م الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ عدة إجراءات احترازية.
وكشف المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس" عن تلك القرارات، موضحًا أن المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.
وأشار إلى أن المملكة قررت تعليق الدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

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