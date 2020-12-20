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إطلالات اليوم: هبة مجدي بستايل الأميرات.. ويارا بلوك كلاسيكي

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إطلالات اليوم: هبة مجدي بستايل الأميرات.. ويارا بلوك كلاسيكي إطلالات اليوم: هبة مجدي بستايل الأميرات.. ويارا بلوك كلاسيكي

مصراوي Masrawy

07:00 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا منصور توب باللون الفضي، ونسقت معه بنطلون وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-جميلة عوض:

تألقت الفنانة جميلة عوض بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام من الريش، وحزام عند منطقة الخصر، وفتحة ساق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت خصلات شعرها منسدلة، وذلك خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-هبة مجدي:

ظهرت الفنانة هبة مجدي بفستان طويل باللون الفضي، منفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وانسيال وخاتم، وتركت شعرها منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-يارا:

طلت المطربة يارا ببلوفر باللون الرصاصي، ونسقت معه حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة، وذلك خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي بلوفر باللون الأوف وايت مزود بأكمام طويلة، ونسقت معه حزام أسود عند منطقة الخصر، ونظارة شمس باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها منسدلة، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

_ درة:

ظهرت الفنانة درة بفستان باللون الأسود ، مزود بأكمام واسعة، وتميز الفستان بوجود حزام باللون الذهبي عند منطقة الخصر ، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت خصلات شعرها منسدلا.

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