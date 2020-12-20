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الآلاف يحتجون ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو

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الآلاف يحتجون ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الآلاف يحتجون ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو

مصراوي Masrawy

06:12 م الأحد 20 ديسمبر 2020

مينسك - (أ ف ب)

نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع بيلاروسيا، الأحد، في تظاهرة جديدة للمطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وسار المتظاهرون في العاصمة البيلاروسية مينسك ضمن مجموعات، بعضها يضم عشرات الأشخاص وبعضها الآخر يضم المئات، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وألقي القبض على أكثر من 30 شخصًا في مينسك ومدن بيلاروسية أخرى وفقًا لمركز "فياسنا" للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت الشرطة تقوم بدوريات في شوارع مينسك مع كلاب بوليسية، كما نشرت شاحنات مزودة بخراطيم المياه بأعداد كبيرة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ويواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو البالغ من العمر 66 عاما والذي يتولى السلطة منذ العام 1994 تحديا غير مسبوق منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في مطلع أغسطس في انتخابات اعتبرتها المعارضة والغرب مزورة وأثارت احتجاجات حاشدة.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من التنحي ولم يتحدث سوى عن إصلاحات دستورية لمحاولة تهدئة غضب المحتجين.

وقالت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيكانوفسكايا، اللاجئة في ليتوانيا، في خطاب صدر عشية تظاهرة الأحد: "العالم كله يرى حركة الاحتجاج في بيلاروسيا، وبفضل الاحتجاجات، يدعمنا الجميع".

وتابعت "كل تظاهرة جديدة تمنع النظام من الكذب بقولها إن الاحتجاجات قد انتهت".

لكن اعتبارًا من الأحد، حظرت بيلاروسيا مؤقتًا الخروج من البلاد عن طريق البر بسبب .

إلا أن المعارضة وصفت هذا الإجراء الذي يشمل المواطنين البيلاروسيين والأجانب الذين لديهم تصريح إقامة في البلاد، بأنه استمرار مقنع للقمع الذي يستهدفها.

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