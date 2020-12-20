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مصراوي Masrawy

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، أنه لا قرارات لوقف حركة الطيران بين روسيا وبريطانيا على خلفية أنباء تفشي سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة.

ذكرت ذلك قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد صرح، في وقت سابق اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة، مضيفا "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".