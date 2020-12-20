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: لا توجد قرارات بشأن وقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

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روسيا: لا توجد قرارات بشأن وقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة : لا توجد قرارات بشأن وقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

06:09 م الأحد 20 ديسمبر 2020

موسكو - (أ ش أ):
أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة في ، أنه لا قرارات لوقف حركة الطيران بين روسيا وبريطانيا على خلفية أنباء تفشي سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة.
ذكرت ذلك قناة ( روسيا اليوم) ، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد صرح، في وقت سابق اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة، مضيفا "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

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مصراوي Masrawy

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