أخبار عاجلة

جونسون: إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير -
إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية -
أماكن لعزل الأطفال.. "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا -
كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كليات سطام بالأفلاج تكرّم أعضاء هيئة التدريس المتميزين علميًا

Print
لرفع مستوى التميز الأكاديمي وتعزيز مستوى البحث الإبداعي

كليات سطام بالأفلاج تكرّم أعضاء هيئة التدريس المتميزين علميًا

كرمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، اليوم الأحد، عددًا من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث العلمي، لرفع مستوى التميز الأكاديمي وتعزيز المستوى الإبداعي في الكليات.

وشهد الحفل، الذي نظمته وكالة الدراسات العليا بكليات الأفلاج، حضور المشرف على كليات الجامعة في الأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري.

وافتتح الحفل، وكيل كلية العلوم والدراسات الإنسانية للتطوير والجودة والدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد بن هذال الدوسري، بكلمة رحب فيها بالحضور.

بعد ذلك، قدم عرضًا تعريفيًا عن عدد البحوث المتميزة التي بلغ عددها أكثر من 194 منشورًا، موضحًا أن 127 بحثًا قد نشرت بأوعية نشر مصنفة، ومدرجة بقاعدة بيانات Web of Science، و49 منها قد نشرت بأوعية نشر مصنفة ومدرجة بقاعدة بيانات Scopus، بالإضافة إلى الأبحاث المنشورة باللغة العربية.

ولفت "الوكيل"، إلى أن الأبحاث المدرجة في هذه الإحصائية هي المنشورة فعليًا، ولم تشمل القائمة الأبحاث المقبولة للنشر.

وهنأ المشرف على كليات الأفلاج، الحاصلين على التميز في البحث العلمي والنشر.

وأكد اهتمام الجامعة بالبحث العلمي باعتباره أحد أهم وظائف الجامعات الأساسية، وتطرق في كلمته إلى ما شهدته الكليات من تطور نوعي وكمي في مجال البحث العلمي والنشر.

وحث على الاستمرار ومضاعفة الجهد والمطالبة بالمزيد، مؤكدًا أن الاستمرار في النجاح أصعب من الحصول عليه.

وشدد على ضرورة تطوير عضو هيئة التدريس لمهاراته وقدراته وتحديث معلوماته والاستمرار في الأبحاث للمساهمة في حل قضايا المجتمع المختلفة.

وفي ختام الحفل، كُرم أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالبحث العلمي.

كليات سطام بالأفلاج تكرّم أعضاء هيئة التدريس المتميزين علميًا

كليات سطام بالأفلاج تكرّم أعضاء هيئة التدريس المتميزين علميًا

كليات سطام بالأفلاج تكرّم أعضاء هيئة التدريس المتميزين علميًا

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة

"قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة

الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد

الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد

كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة

كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة

"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة

"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة

شبكة عيون الإخبارية