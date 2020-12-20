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إيطاليا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها بسبب

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إيطاليا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها بسبب فيروس كورونا إيطاليا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها بسبب

مصراوي Masrawy

05:26 م الأحد 20 ديسمبر 2020

روما - ( د ب أ )


قررت إيطاليا الانضمام إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا، حيث تنتشر بسرعة سلالة متحورة من في لندن وجنوب شرقى إنجلترا.

وكتب اليوم الأحد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد دقت المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من مرض كوفيد يمكن أن يكون نتيجة تحور فيروسي".

ولم يتضح على الفور موعد سريان حظر الطيران.

واكتفى دي مايو بالقول إنه يجرى إعداد مرسوم فى هذا الشأن .

ولاحتواء فيروس كورونا، فرضت بريطانيا إغلاقًا صارمًا وحظر تجوال في العاصمة لندن وأجزاء كبيرة من جنوب شرقى إنجلترا اعتبارًا من اليوم الأحد.

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