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يبعث برقية عزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

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السيسي يبعث برقية عزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد يبعث برقية عزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

مصراوي Masrawy

05:11 م الأحد 20 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح ، بعث برقية عزاء إلى أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل.

وجاء نص البرقية: "أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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