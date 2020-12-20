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في أول ساعات الحجز.. تخصيص 29 شقة بالاسكان المتميز ويتبقى 535 وحدة

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في أول ساعات الحجز.. تخصيص 29 شقة بالاسكان المتميز ويتبقى 535 وحدة في أول ساعات الحجز.. تخصيص 29 شقة بالاسكان المتميز ويتبقى 535 وحدة

مصراوي Masrawy

04:00 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحجز الإلكتروني لـ564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، اليوم الساعة الـ10 صباحا، ويستمر وحتى الساعة الـ11.59 مساء يوم الثلاثاء 22/12/2020، على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان.

وخلال أول ساعات من إتاحة التخصيص الكترونيا، تم حجز 29 شقة فقط، ويتبقى 535 وحدة دون حجز حتى الأن.

والحجز يتم بالدخول على الموقع الإلكتروني بالرقم القومى وكلمة المرور لإجراء عملية الحجز، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وبعد حجز الشقة يتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذا سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن 3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصرى وقت الطرح.

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