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توشحت المباني السكنية بأكبر صورتين لخادم الحرمين وولي عهده

رعى وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل فعاليات تدشين مركز "سكني" الشامل بمحافظة جدة؛ لتسهيل تملك الأسر السعودية، والخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وعقب التدشين زار "الحقيل" أجنحة الجهات المشاركة، فيما أبدى إعجابه بجناح الشاطري العقارية، والتي قدمت منذ انطلاقتها ١٥٠٠ وحدة سكنية لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كان آخرها تصميم برجين سكنيين بجدة توشحت بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بارتفاع ثلاث أدوار لتزين واجهة الحي، حيث تعد أكبر لوحتين على واجهة سكنية بجدة.



الجدير بالذكر أن "سكني" الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملّك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسّرة من خلال نقطة توقّف واحدة توفّر مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطوّرين وممولين وغيرهم.

وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل