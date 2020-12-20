أخبار عاجلة

جونسون: إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير -
إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية -
أماكن لعزل الأطفال.. "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا -
كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحقيل" يدشن مركزاً سكنياً بجدة لتسهيل تملك الأسر

Print
توشحت المباني السكنية بأكبر صورتين لخادم الحرمين وولي عهده

رعى وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل فعاليات تدشين مركز "سكني" الشامل بمحافظة جدة؛ لتسهيل تملك الأسر ، والخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وعقب التدشين زار "الحقيل" أجنحة الجهات المشاركة، فيما أبدى إعجابه بجناح الشاطري العقارية، والتي قدمت منذ انطلاقتها ١٥٠٠ وحدة سكنية لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، كان آخرها تصميم برجين سكنيين بجدة توشحت بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بارتفاع ثلاث أدوار لتزين واجهة الحي، حيث تعد أكبر لوحتين على واجهة سكنية بجدة.


الجدير بالذكر أن "سكني" الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملّك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسّرة من خلال نقطة توقّف واحدة توفّر مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطوّرين وممولين وغيرهم.

وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟

كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8702.68 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8702.68 نقطة

شبكة عيون الإخبارية