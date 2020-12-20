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سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واجهة سياحية مميزة

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سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واجهة سياحية مميزة سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واجهة سياحية مميزة
أبدى إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل يمثِّل الهوية

سفير البوسنة والهرسك: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واجهة سياحية مميزة

أكَّد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش، أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يمثِّل وجهة سياحية مشرفة، مبديًا إعجابه بما شاهده من موروث حضاري جميل يمثِّل الهوية السعودية، ويسهم في تحريك الاقتصاد.

وقال: "سعدت بما شاهدته في زيارتي الأولى للمهرجان، وأبارك للمنظمين والقائمين على أمر المهرجان هذا التنظيم الرائع والالتزام الجميل بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع".

وأضاف: "أعجبني ما شاهدت من مشروع عملاق يسهم في الحفاظ على الهوية السعودية، ويعمل على تحريك الاقتصاد المحلي، رأيت شيئًا جديدًا وهو شيء مفرح, وأعتقد أنَّ المهرجان فرصة عظيمة للسياحة، فكما أنني استغربت وسعدت بما شاهدت فهناك الكثير من الناس يرغب في رؤية شيء مختلف عما يراه في بلاده، ومن هنا تكمن أهمية المهرجان في الجانب السياحي".

وعن المبالغ الكبيرة التي وصلت لها الإبل، قال السفير البوسني: "السوق هو الذي يتحكَّم في الأسعار أيًّا كان المعروض، وبالتأكيد مع هذه الأسعار فهناك ربح ومكاسب في هذا الجانب", مبدياً إعجابه باللون الأبيض من الإبل، ومقدِّمًا شكره وتقديره لنادي الإبل على الجهود الكبيرة التي يبذلها لخدمة هذه الموروث العريق والجميل، متمنيًا للجميع التوفيق.سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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