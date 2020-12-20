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أبو الغيط يرحب بإعلان تشكيل اليمنية الجديدة

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أبو الغيط يرحب بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة أبو الغيط يرحب بإعلان تشكيل اليمنية الجديدة

مصراوي Masrawy

03:56 م الأحد 20 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإعلان عن تشكيل اليمنية الجديدة، استكمالاً لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معرباً عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الحل الشامل للأزمة اليمنية.

ووجه أبو الغيط - في بيان صدر اليوم عن الجامعة العربية - التهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما أعرب عن تقديره للجهود المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكافة الجهود العربية والدولية المخلصة التي تسعى لسد الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط تأكيده أهمية البناء على هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع المُسلح وتسوية الأزمة، تغليباً لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى كثيراً جراء الصراع الممتد.

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