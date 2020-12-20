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صربيا تعلن إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك v" قريبا

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صربيا تعلن إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك v" قريبا صربيا تعلن إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك v" قريبا

مصراوي Masrawy

03:49 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بلجراد - أ ش أ

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، عن إمكانية الإنتاج المشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، في صربيا.

وقال فوتشيتش - خلال افتتاح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في مدينة كروسيفاتش: "أعتقد أن هناك احتمالا لإنتاج مشترك للقاح الروسي "سبوتنيك V" في بلادنا، لقد تحدثنا عن ذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إذا تبين أن جميع المؤشرات جيدة، فأعتقد أن هذا ممكن في صربيا"، وفقا لما أوردته قناة " اليوم".

وأضاف: "يخضع سبوتنيك V للدراسة في وكالة الأدوية الصربية، لقد تلقينا بعض الوثائق للمرحلتين الأولى والثانية، ونحن في انتظار توثيق المرحلة الثالثة"، لافتا إلى أنه تم إخطاره بأن موظفين من وكالة الأدوية راضون عن جودة اللقاح.

وتابع: "نحن نخطط لبدء التطعيم في أقرب وقت ممكن، ونتمنى لكم في روسيا التخلص من في أسرع وقت ممكن، كما نفعل في صربيا".

ونوه فوتشيتش، بأنه تم تخفيض حجم الدفعة الأولى من لقاح فايزر، المخصصة لصربيا، إلى النصف - من 10000 إلى 5000 جرعة.

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