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فلسطين: اعتداءات المستوطنين تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام

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فلسطين: اعتداءات المستوطنين تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام فلسطين: اعتداءات المستوطنين تهدد الجهود المبذولة لإحياء السلام

مصراوي Masrawy

03:47 م الأحد 20 ديسمبر 2020

رام الله - (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات قام بها مستوطنون مؤخرا ضد فلسطينيين.

وذكرت الخارجية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد الاعتداءات وتداعياتها ومخاطرها على "الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي "بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة أو قرارات لا تنفذ، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين التي تتم بحماية وإسناد ودعم من جيش الاحتلال".

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