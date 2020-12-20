أخبار عاجلة

كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة"

Print
وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة" وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة"
لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا

وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن السلالة الجديدة من "خرجت عن السيطرة"؛ لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح.

وصرح "هانكوك" لشبكة "سكاي نيوز" بأنه "للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة، كان علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جداً إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح".وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

أوغور شاهين لـCNN: من الممكن تعديل اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا الجديدة

أوغور شاهين لـCNN: من الممكن تعديل اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا الجديدة

شبكة عيون الإخبارية