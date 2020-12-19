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جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق

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مالك "مربط خيل" جلبها للموقع لركوبهم مجانًا

جمال متنزه

جذب جمال الطبيعة البكر بمتنزه وادي حلي البري (70 كيلومترًا جنوب القنفذة) المتنزهين من مختلف مناطق للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تميّز بها الموقع ذو المسطحات الخضراء، والمياه الجارية، والأشجار البرية التي يستظل بها المتنزهون.

وازداد الوادي جمالاً بعدما تم فتح بوابات سد وادي حلي في الفترة الماضية لري المزارع على ضفاف الوادي، وازدانت جنباته بالخضار النباتي الطبيعي الذي جعل من الموقع وجهة سياحية، جذبت الزوّار بأعداد كبيرة.. وأسهم اهتمام وتفاعل البلدية والجهات التطوعية في تهيئة الموقع، والمحافظة على نظافته أمام الزوار باستمرار.

كما جلب مالك مربط البراح الدولي بحلي 10 من الجياد الأصيلة للموقع، وقام بتقديمها لزوار المتنزه لممارسة ركوب الخيل بالمجان ترحيبًا منه بالمتنزهين الذين وصفهم بضيوف المنطقة.

جمال متنزه

منتزه وادي حلي القنفذة حلي مركز حلي وادي حلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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