أخبار عاجلة

تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 4 فبراير -
مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة -
انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين باختطاف مهندس بقصر النيل -
مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال -
بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشباب يكثف تحضيراته للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة التعاون

Print

الشباب يكثف تحضيراته للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة التعاون

يكثِّف فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة التعاون الاثنين المقبل في بريدة لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" الحصة التدريبية اليوم السبت بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة، ثم أخضع اللاعبين لتطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها تقسيمة تكتيكية، أقامها في منتصف الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة.

الشباب التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية

"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا"

العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا"

"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام

"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام

شبكة عيون الإخبارية