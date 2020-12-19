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أمريكي يعلن الدخول في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ"فكتوريا"

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أمريكي يعلن الدخول في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ"فكتوريا" أمريكي يعلن الدخول في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ"فكتوريا"

أمريكي يعلن الدخول في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ

أعلن مواطن أمريكي خوضه مغامرات منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، والدخول في أشواط المسابقة بفردية اشتراها، وأسماها "فكتوريا".

وكشف برنامج "مجلس الصياهد" الذي يُبث من مهرجان الملك للإبل إعلان الأمريكي "جوزيف" الدخول في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمشاركة في أحد أشواط فرديات جل فئة الحمر، وذلك بعد إبرامه صفقة شراء فردية بمبلغ 500 ألف ريال.

وعبّر "جوزيف" عبر مقطع عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ولرئيس مجلس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، مثمنًا إتاحة الفرصة له بالمشاركة في تلك المسابقة.

وعلّق في نهاية المقطع قائلاً: "أود أن أرسل رسالة مهمة جدًّا عبر مجلس الصياهد. خمنوا أنا هنا مع فكتوريا، وسوف ننتصر".مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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