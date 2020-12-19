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مصرع ضابط شرطة في حادث انقلاب سيارة على طريق "شبرا - بنها" الحر

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مصرع ضابط شرطة في حادث انقلاب سيارة على طريق "شبرا - بنها" الحر مصرع ضابط شرطة في حادث انقلاب سيارة على طريق "شبرا - بنها" الحر

مصراوي Masrawy

11:17 م السبت 19 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الطريق الحر "بنها - شبرا"، اليوم السبت، مصرع ضابط شرطة، إثر انقلاب سيارته بسبب السرعة في نطاق قرية مشتهر مركز طوخ اتجاه بنها.

جرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث، وانتظار المعمل الفني لفحص السيارة، وبيان صلاحيتها الفنية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوجود حادث تصادم، وانقلاب سيارة ملاكي في اتجاه بنها بطريق شبرا بنها الحر، وأسفر الحادث عن وفاة الملازم أول السيد عابد محمد، 23 عاما، مقيم بمحافظة كفر الشيخ جرى نقل جثة المتوفي لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق.

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