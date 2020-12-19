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الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اليمنية الجديدة وفقًا لاتفاق الرياض

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الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقًا لاتفاق الرياض الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اليمنية الجديدة وفقًا لاتفاق الرياض

مصراوي Masrawy

11:46 م السبت 19 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ)

رحب الاتحاد الأوروبي السبت، بالإعلان عن تشكيل اليمنية الجديدة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء (واس).

وقال المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: "إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة مهام صعبة وستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة من أجل اليمن وجميع شعبه".

وأضاف المتحدث الرسمي الأوروبي أنه في هذا الصدد، سيكون من المهم وجود المزيد من النساء اليمنيات في المناصب السياسية والمشاركة الفعالة للمرأة في الحكم.

وتابع المتحدث الرسمي الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يقدر جهود التيسير التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ويشجع جميع الجهات الفاعلة على ضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع أحكام اتفاق الرياض".

وأعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بسيادة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية، وأكد أنه سيواصل دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للصراع، مشجعاً جميع أطراف النزاع على الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف المحادثات السياسية.

من جانبها، رحبت فرنسا بتنفيذ اتفاق الرياض وما تمخض عنه من تشكيل حكومة يمنية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدةً بالدور الحاسم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى استمرار تنفيذ البعد الأمني لاتفاق الرياض، مؤكدةً أهمية إنهاء الصراع في اليمن، الذي يتطلب وقف الأعمال العدائية واستئناف المناقشات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي عام وشامل.

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