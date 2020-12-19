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"الزراعة" تنتهي من تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين

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"الزراعة" تنتهي من تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين "الزراعة" تنتهي من تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين

مصراوي Masrawy

11:29 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، اليوم السبت، تنفيذ 10 مدارس حقلية، على مدار الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين، ونقل البحوث الزراعية العلمية وتطبيقها على أرض الواقع لخدمة المزارعين والمربيين على مستوى الجمهورية.

وأشار عبدالعظيم، إلى أن المدارس الحقلية تعمل على توعية الزراع ومربي الإنتاج الحيواني بأهم التوصيات الفنية والتواصل معهم لحل المشكلات التي قد تواجههم، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات كفرالشيخ وبني سويف والمنيا وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

وأوضح وكيل المركز أنه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات الغربية والدقهلية وبني سويف وسوهاج بمشاركة كل من معهد أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، ومدرستين حقليتين للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية والشرقية.

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