أخبار عاجلة

"المنشرحة".. طريق الإبل التي تفشل في الوصول لمرحلة التحكيم النهائي -
هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة -
إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين -
بسبب كورونا.. بدء الإغلاق العام الثالث في النمسا حتى 17 يناير المقبل -
"لحظة مؤثرة".. قبرص تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا -
"ماتت أثناء الكشف".. وفاة ممرضة داخل عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم -
الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028 -
الشباب ينهض.. ضرب الباطن بثلاثية وقفز للمركز الثالث -
لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟ -
العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمال متنزه "وادي حلي البري" يجذب الزوَّار من مختلف مناطق

Print
مالك "مربط خيل" جلبها للموقع لركوبهم مجانًا

جمال متنزه

جذب جمال الطبيعة البكر بمتنزه وادي حلي البري (70 كيلومترًا جنوب القنفذة) المتنزهين من مختلف مناطق للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تميّز بها الموقع ذو المسطحات الخضراء، والمياه الجارية، والأشجار البرية التي يستظل بها المتنزهون.

وازداد الوادي جمالاً بعدما تم فتح بوابات سد وادي حلي في الفترة الماضية لري المزارع على ضفاف الوادي، وازدانت جنباته بالخضار النباتي الطبيعي الذي جعل من الموقع وجهة سياحية، جذبت الزوّار بأعداد كبيرة.. وأسهم اهتمام وتفاعل البلدية والجهات التطوعية في تهيئة الموقع، والمحافظة على نظافته أمام الزوار باستمرار.

كما جلب مالك مربط البراح الدولي بحلي 10 من الجياد الأصيلة للموقع، وقام بتقديمها لزوار المتنزه لممارسة ركوب الخيل بالمجان ترحيبًا منه بالمتنزهين الذين وصفهم بضيوف المنطقة.

جمال متنزه

منتزه وادي حلي القنفذة حلي مركز حلي وادي حلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: السلالة كورونا الجديدة لا تصيب بالمرض الشديد

السعودية: السلالة كورونا الجديدة لا تصيب بالمرض الشديد

"الشلهوب": "شعار المنقية" سيعكس سمعة السعودية

"الشلهوب": "شعار المنقية" سيعكس سمعة السعودية

"الشلهوب": "شعار المنقية" سيعكس سمعة السعودية

"الشلهوب": "شعار المنقية" سيعكس سمعة السعودية

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-12-2020

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-12-2020

شبكة عيون الإخبارية