جدة احتضنت البطولة.. "ريجا" بطلاً للعالم لكرة السلة 3×3

★ ★ ★ ★ ★

وزير الرياضة يؤكد نجاح السعودية في استضافة وتنظيم مختلف البطولات العالمية

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اختُتمت أمس السبت النسخة التاسعة والجولة الخامسة من نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3 التي انطلقت في جدة الجمعة بمشاركة أفضل 12 فريقًا في العالم بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA ، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة، وبدعم من برنامج جودة الحياة.

وتوَّج عبدالرحمن المسعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة، واجناسيو سوريانو رئيس الفعاليات والشراكة ‏3×3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة، الفرق الفائزة. وتُوج باللقب فريق ريجا (لاتيفيا) بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق ليمان الصربي بنتيجة 21-20، فيما بلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار؛ إذ يحصل الفائز باللقب على 60 ألف دولار، وصاحب المركز الثاني على 40 ألفًا، ونال الثالث 28 ألفًا، إضافة لجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الـ4 إلى الـ6.

وقدمت أسيل العمران، المدير العام لإدارة التسويق في برنامج جودة الحياة، جائزة أفضل لاعب في منافسات الدنك لـ(جراباوفسكي) من هولندا بعد فوزه بأفضل تصويت من قِبل اللجنة.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بعد ختام منافسات البطولة: "هذه البطولة تضاف لمجموعة من البطولات التي استضافتها السعودية. ونحن -ولله الحمد- نقيم العديد من البطولات العالمية رغم الظروف الراهنة. وإن شاء الله في المستقبل نستمتع جميعًا عندما تعود الأمور لطبيعتها، ويعود الجمهور لمتابعتها، وتشجيع أفضل الفرق بمشيئة الله".

وأضاف "الفيصل": "نسعى دائمًا للتعاون مع الاتحادات الدولية، وكذلك الاتحاد السعودي لكرة السلة؛ لجلب ما هو الأفضل في العالم. وتعتبر لعبة 3×3 من أسرع ألعاب كرة السلة في التطور والاهتمام والنمو، وحتى وجودها يعتبر له طابع جديد في رياضة كرة السلة. ونحن نحرص على متابعة وجلب جميع البطولات التي تحظى بشعبية عالمية".

وتابع وزير الرياضة: "الوزارة تهتم بكل ما يضيف للرياضة السعودية وكرة السلة في السعودية، ونسعى لجلب بطولة عالمية تعتبر هي الأعلى في البطولات، ونعد الجميع بأننا في المستقبل سنستضيف بعض الألعاب الاستعراضية للأندية".

الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة الاتحاد الدولي لكرة السلة الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة الاتحاد السعودي لكرة السلة الاتحاد السعودي كرة السلة الاتحاد الدولي جدة السعودية