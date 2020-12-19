أخبار عاجلة

"المنشرحة".. طريق الإبل التي تفشل في الوصول لمرحلة التحكيم النهائي -
هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة -
إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين -
بسبب كورونا.. بدء الإغلاق العام الثالث في النمسا حتى 17 يناير المقبل -
"لحظة مؤثرة".. قبرص تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا -
"ماتت أثناء الكشف".. وفاة ممرضة داخل عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم -
الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028 -
الشباب ينهض.. ضرب الباطن بثلاثية وقفز للمركز الثالث -
لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟ -
العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حمدوك يهنئ الشعب السوداني بثورته المجيدة ويتعهد بالوفاء بمطالبها

Print
حمدوك يهنئ الشعب السوداني بثورته المجيدة ويتعهد بالوفاء بمطالبها حمدوك يهنئ الشعب السوداني بثورته المجيدة ويتعهد بالوفاء بمطالبها

مصراوي Masrawy

10:54 م السبت 19 ديسمبر 2020

الخرطوم - (د ب أ)

هنأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الشعب السوداني بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة، متمنيًا الرفعة للوطن والخلود للشهداء، والعودة للمفقودين.

وتعهد حمدوك في كلمة ألقاها مساء السبت، بالايفاء بمطالب الثورة كافة وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والذى يعتبر من الأولويات، مؤكدا بذل كل مافي الوسع لتجاوز التحديات، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وقال حمدوك إن الشعب السوداني حقق في وقت وجيز قياسا بأعمار الشعوب أعظم الثورات في سبيل الحرية، والرفاه، والاستقرار، والديمقراطية، مشيرا إلى إنجاز رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا ذلك بفضل تضحيات الشعب وثورته التي ادهشت العالم وجهود الخبراء والمختصين السودانيين في مختلف المجالات.

وأضاف حمدوك قائلاً إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية بجانب تحقيق السلام، مؤكدا سعيهم إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وإرساء الحرية والسلام والعدالة، الشعارات التي سالت من ورائها الدماء وبذلت في سبيلها الأرواح والمهج.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

شبكة عيون الإخبارية