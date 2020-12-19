أخبار عاجلة

الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028 -
الشباب ينهض.. ضرب الباطن بثلاثية وقفز للمركز الثالث -
لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟ -
قومي المرأة يشيد بقرار الأوقاف تعيين سيدة في منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالوزارة -
"البحوث الإسلامية" يطلق حملة لمواجهة أزمة كورونا بعنوان "الإهمال إثمٌ فاجتنبوه" -
وزير الأوقاف: الاعتداء على المال العام أشد إثمًا وجرمًا من المال الخاص -
رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة -
الأزهر يدين هجوم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية "بيمي" في نيجيريا -
الجيش النمساوي يتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا ويوزعها على الولايات -
مأساة في ولاية أمريكية.. مقتل عائلة عشية عيد الميلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

نجلاء بدر بإطلالة جريئة وغريبة في حفل دير جيست

Print
نجلاء بدر بإطلالة جريئة وغريبة في حفل دير جيست نجلاء بدر بإطلالة جريئة وغريبة في حفل دير جيست

مصراوي Masrawy

08:40 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

ارتدت نجلاء فستانا باللوني النبيتي والذهبي، بقصة غريبة، وتميز التصميم بفتحة صدر جريئة، وصيحة هاف ستومك.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة أقراط طويلة وخاتم.

واختارت نجلاء أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض.


وأقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

اختل توازنها.. مصرع تلميذة سقطت من الطابق السادس في الغربية

اختل توازنها.. مصرع تلميذة سقطت من الطابق السادس في الغربية

شبكة عيون الإخبارية