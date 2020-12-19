نيولوك جديد لـ"دينا الشربيني" في آخر ظهور لها

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

نيولوك جديد ظهرت به الفنانة دينا الشربيني، خلال صورة تم تداولها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد شاركها الكاتب والسينارست، محمد سليمان عبد المالك، من تحضيرات مسلسلها التلفزيوني الجديد "قصر النيل".

وظهرت دينا بشكل جديد ومختلف، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة ومختلفة، اذ اختارت تصفيفه الشعر القصيى، مع تغير لونه إلى الأفتح لتعتمد اللون الذهبي الفاتح، بعد أن كانت تفضل اللون الأسود أو البني والذهبي الغامق، كما بدى على مظهرها أنها أصبحت أنحف وأكثر رشاقة.

ودائمًا ما كانت تميل دينا الشربيني في إطلالاتها السابقة على اعتماد الشعر الكيرلي أو المنسدل الناعم، مع الماكياج الخفيف.

وتتميز دينا الشربيني، أنها من أبرز الفنانات اللاتي تعتمدن في إطلالتهن على تصميمات بسيطة غير متكلفة، سواء كان ذلك في الكاجول أو الكلاسيك أو حتى الرياضي، كما أنها دائمًا ما تتعمد إبراز قوامها الممشوق.