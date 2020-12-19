أخبار عاجلة

بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

نيولوك جديد لـ"دينا الشربيني" في آخر ظهور لها

Print
نيولوك جديد لـ"دينا الشربيني" في آخر ظهور لها نيولوك جديد لـ"دينا الشربيني" في آخر ظهور لها

مصراوي Masrawy

07:16 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتبت- هند خليفة

نيولوك جديد ظهرت به الفنانة دينا الشربيني، خلال صورة تم تداولها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد شاركها الكاتب والسينارست، محمد سليمان عبد المالك، من تحضيرات مسلسلها التلفزيوني الجديد "قصر النيل".

وظهرت دينا بشكل جديد ومختلف، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة ومختلفة، اذ اختارت تصفيفه الشعر القصيى، مع تغير لونه إلى الأفتح لتعتمد اللون الذهبي الفاتح، بعد أن كانت تفضل اللون الأسود أو البني والذهبي الغامق، كما بدى على مظهرها أنها أصبحت أنحف وأكثر رشاقة.

ودائمًا ما كانت تميل دينا الشربيني في إطلالاتها السابقة على اعتماد الشعر الكيرلي أو المنسدل الناعم، مع الماكياج الخفيف.

وتتميز دينا الشربيني، أنها من أبرز الفنانات اللاتي تعتمدن في إطلالتهن على تصميمات بسيطة غير متكلفة، سواء كان ذلك في الكاجول أو الكلاسيك أو حتى الرياضي، كما أنها دائمًا ما تتعمد إبراز قوامها الممشوق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية