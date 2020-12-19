آل زاهر بإطلالات أنيقة في حفل دير جيست

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

ظهر الفنان أحمد زاهر برفقة ابنتيه ملك وليلي خلال حضورهم حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

ظهر أحمد زاهر بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود.

واختارت ملك فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ومزود بأكمام شفافة، وتميز بقصة منفوشة من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

أما شقيقتها ليلى ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بصيحة الكم الواحد، مزيناً بحزام فضي عند منطقة الخصر، وفتحة ساق، وذيل طويل.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وانسيال، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل.

وأقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.