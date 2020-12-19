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"بفستان فرحها".. رنا سماحة وزوجها يخطفان الأنظار في حفل دير جيست

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"بفستان فرحها".. رنا سماحة وزوجها يخطفان الأنظار في حفل دير جيست "بفستان فرحها".. رنا سماحة وزوجها يخطفان الأنظار في حفل دير جيست

مصراوي Masrawy

02:35 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

ظهرت المطربة رنا سماحة وزوجها بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

وارتدت "رنا" فستانا طويلا باللون الأبيض، منفوش، بقصة الكب، مزينا بالكامل بدانتيل على شكل فراشة.

واعتمدت "سماحة" مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما زوجها الملحن سامر أبو طالب، ارتدى فيست باللون البيج ونسق أسفله قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون البني.

وكشفت "رنا" عبر حسابها بموقع انستجرام، أن هذا الفستان الذي ظهرت به في الحفل، خاص بزفافها، حيث قالت: "الفستان ده فستان فرحي اللي كان مفروض البسه".

أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.

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