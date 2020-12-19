يسرا بفستان فضي أنيق في حفل "دير جيست"

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

ارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الفضي، بأكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها شال باللوني الأبيض والأسود.

واعتمدت يسرا مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من سلسلة وخاتم.

نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.