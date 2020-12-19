منة عرفة بإطلالة جريئة في حفل دير جيست

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تألقت الفنانة منة عرفة بإطلالة جريئة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

ارتدت منة فستانا طويلا باللون الأخضر، بقصة الكم الواحد، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت منة مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.