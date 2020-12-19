ملك زاهر تخطف الأنظار بفستان منفوش

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة أنيقة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

ارتدت ملك فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ومزود بأكمام شفافة، وتميز الفستان بقصة منفوشة من الأسفل.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة كوليه وخاتم وحلق.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.