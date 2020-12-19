دينا متألقة بفستان قصير في حفل "دير جيست"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

ظهرت الراقصة دينا بإطلالة بسيطة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

ارتدت دينا فستانا قصيرا باللوني الأبيض والأسود، مزود بأكمام، وأزرار من الأمام.

واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة أقراط طويلة وكوليه ومجموعة أساور.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.