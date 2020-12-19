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ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة في حفل "دير جيست"

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ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة في حفل "دير جيست" ليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة في حفل "دير جيست"

مصراوي Masrawy

01:56 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة أنيقة وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020.

ارتدت ليلى فستانا طويلا باللون الأسود، بصيحة الكم الواحد، مزيناً بحزام فضي عند منطقة الخصر، وفتحة ساق، وذيل طويل.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة حلق وانسيال، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدلا.

أقيم حفل توزيع جوائز "دير جيست" في الدورة الـ17 لعام 2020 مساء أمس الجمعة في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وشهد الحفل حضورا فنياً ورياضيا مميزاً.

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