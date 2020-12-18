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​الأوقاف: "الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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​الأوقاف: "الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك" موضوع خطبة الجمعة المقبلة ​الأوقاف: "الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

مصراوي Masrawy

11:49 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:


حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان: "الركن الخامس من أركان الإيمان – الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته

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