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صلاح فضل: اللغة العربية رمز للهوية.. ولا يكفي يوم واحد للاحتفال بها

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صلاح فضل: اللغة العربية رمز للهوية.. ولا يكفي يوم واحد للاحتفال بها صلاح فضل: اللغة العربية رمز للهوية.. ولا يكفي يوم واحد للاحتفال بها

مصراوي Masrawy

11:39 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أكد الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، أنه إذا كان العالم أجمع يحتفل باللغة العربية يوما واحدا فإنه من الواجب على الأمة العربية أن تحتفل بتلك اللغة وتحتفي بها على مدار العام.

وأضاف "فضل" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن ما نشاهده في الواقع العملي اليومي من ثنائية بين اللهجات العامية التي نعيش بها ونتحاور بها وبين اللغة الفصحى التي نكتب بها ونتلقى العلم بها أمر لا يمكن لأحد إنكاره، مؤكدا أن تلك الثنائية ليست عيبا وليست جديدة، لكن مع تلك الثنائية يجب أن نركز على تعلم الفصحى والحفاظ عليها.

وأشار إلى أنه اعتاد كثيرون في الحياة اليومية إدخال خلط بين اللغة العربية ومصطلحات أجنبية فهو خطأ ينبغ أن يتداركه الجميع، لافتًا إلى أن اللغة العربية هى لغة الفكر وكلما ارتقت اللغة العربية كلما ارتقى معها مستوى الشخص، والواقع أثبت أن يتحدثون اللغة أكثر تفتحًا وثقافة.

وشدد على ضرورة أن يشعر الجميع بأن اللغة هى رمز للهوية، ومهما كان المقام في الداخل والخارج لابد أن يتحدث الجميع إلى أبنائهم باللغة العربية، لافتا إلى أن أكثر وسيلة لتنمية اللغة العربية هى قراءة كتب الأدب لأنها تجعل من يقرأون الأدب يعتزون بتلك اللغة ويزدادون فخرا بها.

ووجه رئيس مجمع اللغة العربية رسالته للجميع بضرورة الاعتزاز باللغة العربية لا في يومها العالمي فقط لكن في جميع أيام العام.

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مصراوي Masrawy

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