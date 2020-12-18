الأزهر يدين الهجوم على تجمع ديني للأطفال في أفغانستان: إرهاب بغيض وتجرد من الرحمة والإنسانية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي البغيض الذي وقع، اليوم الجمعة، في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمعًا دينيًا وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأعلن الأزهر في بيان له، الجمعة، تضامنه الكامل مع كل ضحايا إرهاب الوحوش الضالة التي لا تعرف الرحمة، مؤكدا على أن استهداف الأطفال يكشف - بما لا يدع مجالا للشك - زيف مرتكزات الجماعات الإرهابية، وتجردها من قيم الرحمة والإنسانية كافة، وتلذذها بالعنف وإراقة الدماء وترويع الآمنين والاعتداء على الأبرياء، مشددًا على أن الدين بريء من هذه الجماعات التي لم تأخذ في الاعتبار طفلًا ولا مرأة ولا مسنًا، إلا وقذفت الرعب والخوف في قلبه.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ولدولة أفغانستان قيادة وشعبا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.