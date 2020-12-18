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ترحب بتشكيل اليمنية تنفيذا لاتفاق الرياض

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مصر ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية تنفيذا لاتفاق الرياض ترحب بتشكيل اليمنية تنفيذا لاتفاق الرياض

مصراوي Masrawy

11:52 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

وكالات:
أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
وثمّن المتحدث باسم وزارة الخارجية جهود المملكة العربية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، كما أشاد بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

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