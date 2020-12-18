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افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد

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افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد افتتاح ٣ مساجد جديدة بالجهود الذاتية في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

11:25 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، ٣ مساجد جديدة، والتي جري تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وسط إجراءات احترازية ضد المستجد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير عام أوقاف الوادي الجديد، إن الوزارة تواصل خطتها لعمارة بيوت الله بافتتاح وتجديد المساجد، وجرى اليوم الجمعة افتتاح مساجد 23 يوليو بمدينة موط، بتكلفة قدرها مليون و٨٠٠ ألف جنيه، ونزلة الشبان المصرية بمدينة موط بتكلفة مليون ونصف المليون بالجهود الذاتية، والروضة بالقصر بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية.

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