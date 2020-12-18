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إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:24 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:
نجح فريق طبي بمستشفى قلين المركزي في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في إجراء عملية ولادة لسيدة في العقد الثاني من عمرها مصابة بفيروس كورونا.
وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن السيدة المشار إليها محتجزة بقسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وحامل في الشهر التاسع، وأن الطفلة حالتها جيدة، بينما تستكمل الأم علاجها في قسم العزل الصحي.
وكان الدكتور خليل منصور، مدير مستشفى قلين المركزي، استدعى طاقم طبي، لإجراء الفحص الطبي على سيدة مصابة بفيروس كورونا، تعاني من الآم الحمل، أثناء تلقيها العلاج بقسم العزل الصحي بالمستشفى، فيما قرر الفريق الطبي بضرورة إجراء عملية ولادة.
ويتكون الفريق الطبي من الأطباء رضا قنديل، أخصائي النساء والتوليد، وعاصم عزب، أخصائي التخدير، وإبراهيم عامر، وفريق من التمريض بالمستشفى.

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