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وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50%

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وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50% وزير التنمية المحلية يقرر تخفيض قوة العمل في الوزارة بنسبة 50%

مصراوي Masrawy

11:27 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(مصراوي):


أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50% من القوة بالتبادل، شاملة السيدات التي ترعى أطفالاً أقل من 12 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل.

ووجّه شعراوي، القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوزارة بالديوان العام، والمباني التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين.

وفي السياق ذاته وجّه الوزير المحافظين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين و التنسيق بين وزاراتي التنمية المحلية والداخلية، لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي، والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.

كما طالب اللواء محمود شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة .

كما وجّه الوزير المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين، كما طالب الوزير بضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقاً لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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مصراوي Masrawy

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