مدير معهد المحاصيل الحقلية: نستهدف إنتاج 350 ألف طن فول بلدي

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة تولي أهمية كبرى بمحصول الفول البلدي، من خلال زيادة الإنتاج بتوزيع تقاوي لـ12 صنفًا عالي الإنتاجية بمناطق مصر الوسطي ووجه بحري، مشيرًا إلى توفير التقاوي المعتمدة ومكافحة آفة "حشائش" الهلوك.

وأضاف خليل، صباح الجمعة لـ"مصراوي"، أن الوزارة تدعم نظام الزراعة التعاقدية؛ لضمان التوسع في زراعة المحصول، حيث أن زراعة الفول البلدي تعاني من تتضارب الأسعار من موسم إلى آخر، لافتًا إلى أن النهوض بالمحصول يبدأ من تحديد سعر ضمان للمحصول.

وأوضح مدير المعهد، أن الإنتاج المحلي من زراعة المحصول يغطي 41% من حجم الاستهلاك، والباقي يتم استيراده من الخارج والبالغ 59%؛ نتيجة نقص في المساحات المزروعة خلال الأعوام الماضية.

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية: "المساحة المنزرعة من الفول البلدي الموسم الماضي بلغت حوالي 120 ألف فدان، بمتوسط إنتاج حوالي 10 أردب للفدان بإنتاجية كلية وصلت إلى 180 ألف طن"، مشيرًا إلى أن خطة وزارة الزراعة تستهدف زيادة مساحات المحصول إلى 350 ألف فدان تنتج 480 ألف طن.