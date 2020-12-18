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ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة

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ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة ضبط 3 أطنان لحوم وأسماك تشكل خطرا على الصحة العامة

مصراوي Masrawy

11:26 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وضبطت مأمورية 3,15 طن "كبدة – مقطعات لحوم – أسماك ماكريل" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وألقت القوات القبض على مالك الثلاجة، وتبين أنه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

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