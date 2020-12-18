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مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية

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مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية مصنع أعلاف يتاجر في الكمامات.. ضبط 5 آلاف قطعة مغشوشة بالغربية

مصراوي Masrawy

11:16 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

ألقت شرطة والتجارة القبض على مدير مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بالغربية؛ لحيازته كمامات بدون مستندات.

وأمكن ضبط 25 ألف قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع بدون ترخيص.

التحريات أشارت إلى أن المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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